Piña rellena de frutas y yogur

Como los chicos continúan de vacaciones, esta semana traeremos opciones de meriendas que también podrán prepara todos juntos. Nutritivas y deliciosas recetas para que compartan en familia.

Ingredientes

1 piña grande o algunas pequeñas

Un racimo de uvas

1 mango

Patilla en trozos

3 naranjas

Fresas

1 yogur natural

2 cucharadas (sopera) de azúcar (opcional)

Hojas menta para decorar

Preparación: 1- Cortar la piña por la mitad. Extraer la pulpa y reservarla. 2- Lavar, pelar y cortar en trozos todas las demás frutas. Es importante pelar las naranjas y quitar también la parte blanca. 3- Con una batidora, batir la pulpa de la piña con un poquito de agua y el azúcar (en el caso de que la piña no esté tan dulce). Colar y luego mezclar el zumo con las frutas cortadas, en un bol. Remover. 4- Con una cuchara, rellenar las piñas con las frutas ya aliñadas. 5- Por encima de las frutas, añadir algunas cucharadas del yogur. 6- Si desea, decorar con una hojitas de menta y servir la piña rellena bien fresquita. ¡Buen apetito!

