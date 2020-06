Pipe Calderón se une a Invershow para regalar un concierto desde casa

Luego de estar ausente en Venezuela por varios años, el cantante colombiano Pipe Calderón regresa con un concierto desde que casa que será transmitido a través de la cuenta de Instagram de Invershow el próximo 6 de junio de 2020.

Invershow, como muchas empresas que realizaban eventos, tuvieron que tomar otras medidas por la cuarentena preventiva ante el Covid-19, entre ellos está conectarse con sus seguidores por la plataforma 2.0.

En otro orden de idea, recordemos que meses atrás, Pipe causó revuelo tras informar que le brindaría el apoyo a un venezolano que cantaba en las calles y autobuses de Panamá. Tanto fue el apoyo del colombiano que lanzó junto al criollo el sencillo «Cuéntame», mismo que fue estrenado el pasado 18 de junio.

El regreso de Caldearón a Venezuela promete y es que según lo comentado por el cantante se quiere reecontrar con su público en este país.

«Estoy feliz y emocionado ante este regreso. Espero a que todo mejore para poder aterrizar nuevamente en Venezuela y poder darle cariño a mi fanaticada», comentó

En : Gente