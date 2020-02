Piratas del lago roban y matan a pescador en el Zulia

Joel Bucobo tenía 45 años. Su hermano dijo: “Me salvé porque nadé como pude y porque nos lanzaron cerca de la orilla de Isla Dorada (…)”. «A Joel lo dejaron aguas adentro».

Tres días pasaron para que apareciera flotando cerca de los palafitos del sector Santa Rosa de Agua de Maracaibo el cuerpo de Joel Bucobo, de 45 años, quien murió ahogado en el Lago. Fue víctima de un atraco a manos de un grupo de “piratas”.

Bucobo salió con unos hermanos y amigos, como acostumbraba, a pescar el pasado domingo 16-F a las 6:30 de la tarde

“Andábamos en cuatro lanchas. Éramos 12. Ya entrada la noche nos llegaron unos piratas a robárnoslas. A Joel y a otros compañeros se los llevaron en una y cuando estaban aguas más adentro (del Lago) les preguntaron: ‘¿Ustedes saben nadar?’ y uno le contestó: ‘Más o menos’, y ellos le respondieron: ‘Ahora sí se van a ahogar y los lanzaron’”, contó un hermano de la víctima, luego de rendir declaraciones en la División de Homicidios del Cicpc de Maracaibo acompañado por otros familiares.

Dijo que Bucobo estaba discapacitado de una pierna, primero, por un accidente que tuvo hace unos atrás con una lancha y luego por una operación de la vena femoral.

