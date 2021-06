Pitizion Presenta La Versión Piano De «La Diferente»

Tras lograr un año lleno de reconocimientos, sencillos virales, sorpresas musicales, su primera nominación al Grammy Latino 2020 y un crecimiento constante y orgánico en su carrera; la artista colombiana PITIZION, presenta la versión piano de su sencillo «LA DIFERENTE».

El tema se presentó a finales del año pasado buscando reflejar la lucha constante que tenemos contra nosotros mismos, logrando tocar el corazón de su público y poner sobre la mesa la reflexión de lo importante que es el amor propio y el valorar cada día; esta nueva versión muestra a una PITIZION más sencilla y vulnerable, exponiendo una vivencia propia, en medio de melodías sencillas, donde la letra es la protagonista. El tema fue compuesto por Andy Paradise, Andy Clay, Daniel Jisa y Andrés Saavedra.

Con la intención de mantener intacto el sentimiento del sencillo, se presenta la versión piano de «LA DIFERENTE», con un video lyric para que el público se dé la oportunidad de entender cada palabra del sencillo y logre ver la esencia detrás del tema.

PITIZION, continúa poniendo su nombre en lo alto de la industria musical con su propuesta versátil como cantautora pop moderna con pinceladas urbanas y del rap, donde las letras son su prioridad, esencia que la ha llevado a lograr alrededor de 230 MILLONES DE STREAMS EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES, 362 MIL SUSCRIPTORES en Youtube, 1.5 MILLONES DE OYENTES MENSUALES en Spotify y alrededor de 1 MILLÓN DE SEGUIDORES en sus redes sociales, logrando un crecimiento continuo y que trasciende fuertemente en el mercado nacional e internacional.

Para el primer semestre del 2021 la artista de Granada – Meta, prepara un nuevo trabajo discográfico con temas totalmente inéditos, participará en un importante proyecto internacional y dará vía libre a una de sus pasiones junto a una importante marca, manteniendo de esta manera el ritmo en su crecimiento durante el 2020.

