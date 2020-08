Esta semana nos adentraremos en la exquisita gastronomía de Los Andes venezolanos, la Pizca Andina, es uno de los platos más representativos de los Andes venezolanos, toda la región se acostumbra a tomar esta sopa como parte del desayuno, que trae calor al cuerpo y elimina las resacas nocturnas. Vamos con los ingredientes para una preparación para 4 personas.

Ingredientes :

4 papas blancas bien grandes cortadas en cubos, 1lt de Caldo de pollo o res concentrado, 1 cebollín finamente picado, 3 dientes de ajo bien machacados, cilantro finamente picado al gusto, 2 cdas. de mantequilla, sal y pimienta recién molida, leche, 1 huevo y trozos de queso ahumado cortado en cubos, al gusto.

Modo de preparación :

Coloque en una olla el caldo de pollo o carne de res y las papas hasta que estas estén blandas. Aparte saltee en mantequilla el cebollín y el ajo y agréguelo a las papas y deje reducir; agregue sal y pimienta al gusto y luego la leche, el huevo crudo y el queso. Remueva de inmediato con una paleta de madera para que el huevo se esparza (y no quede entero) y hasta que el queso se derrita un poquito y cuidando de que no hierva, por último agregue el cilantro. Sirva bien caliente en platos de barro, para que conserve el calor. Acompáñela con arepas de trigo y natilla. Será una suave caricia para el paladar de sus comensales, como desayuno ó cena.

