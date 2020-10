Pizza con Pan de Pita, Ingredientes (6 personas)

3 Panes pita o panes árabes grandes

500 g. de queso mozzarella o de búfala

14 Tomates pelados y cortados en cuadritos

1 Paquete de albahaca fresca

6 Cdas. de aceite de oliva

6 Cdas. de parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

2 Cdas. de orégano entero seco

1 Cda. de orégano fresco picadito

40 minutos

Preparación

Coloque cada pan pita o árabe sobre una plancha de hornear engrasada con un poco de aceite para que no se pegue.

Preparar una salsa de tomate: Triturar los tomates frescos o cortarlos en cuadritos, aliñarlos con sal y orégano fresco, y distribuirlos por cada pan.

Rallar el queso mozzarella y colocarlo en porciones equilibradas sobre el pan con la salsa.

Espolvorearle queso parmesano y albahaca fresca picadita. Rociar con aceite de oliva. Cocinar por media hora las pizzas en el horno precalentado a 250 ºC. Servir bien caliente con los quesos derretidos.Nota: También se puede hacer esta receta en panes pita pequeños y sirven como pasapalos. El queso mozzarella se puede sustituir por queso telita o algún otro parecido que se derrita

Receta de Estampas

