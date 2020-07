PJ: Se necesitan 11 salarios mínimos para comer una semana

Canasta básica en Guayana cuesta 16 dólares

Se necesitan 11 salarios mínimos para comer una semana

(PJ Bolívar) Lamentablemente esta semana del 20 al 27 de julio se ha visto una devaluación del bolívar de casi el 11 por ciento y un incremento de los precios en un 5 por ciento en promedio nacional.

El análisis fue hecho por el diputado Rachid Yasbek, coordinador regional de PJ quien explicó que hay estados, como Bolívar en donde la canasta que incluye un kilo de carne, un kilo de pollo, harina, pasta, arroz y aceite presentó un incremento de 500 mil bolívares esta semana.

“Aquí se refleja el tema del transporte, porque Guayana se ubica lejos de los centros de producción, pero en Portuguesa disminuyó esta canasta en 500 mil bolívares, porque no han podido sacar la producción debido a la falta de gasolina y en consecuencia no hay manera de moverla”.

Esta iniciativa del partido aurinegro en la que realizan un seguimiento real a los precios de los alimentos a nivel nacional, evidencian los altos índices de inflación existentes.

Yasbek enfatizó que esta última semana de julio, al costo de la canasta básica alimentaria, para el guayanés poder adquirir 8 productos requiere 16 dólares. “Aquí se evidencia cómo se va moviendo los precios, el salario, el tema de la evidente devaluación y la hiperinflación”.

Destacó que se puede apreciar como en Venezuela convergen las dos situaciones; un choque por no tener alimentos y suben los precios y otro porque no hay como colocarlos y debes bajarle los precios de alguna manera.

También queda demostrado – explicó el parlamentario- la devaluación del bolívar versus el dólar, afectando al pueblo, porque el salario mínimo del venezolano con la devaluación.

“La canasta en Bolívar son 4 millones 215 mil bolívares, cerca de unos 16 dólares, mientras que el salario mínimo con el bono alcanza los 400 mil bolívares, por lo tanto eso es $1.51 y en consecuencia se requieren 11 salarios mínimos mensuales para poder comprar una canasta de 8 productos básicos y comer una semana. @yasbekrachid

