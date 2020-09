Plan de perforación de pozos en Maracaibo repondrá servicio de agua a más de 8 mil habitantes de La Victoria

Con la puesta en marcha del Plan de perforación de pozos, iniciado este martes 1 de septiembre con la presencia del alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, más de 8 mil habitantes de la urbanización La Victoria y de zonas aledañas, volverán a contar con el servicio de agua potable.

La obra de perforación, que se prevé culmine en 15 días, se lleva adelante en los terrenos del ambulatorio La Victoria, ubicado en la parroquia Caracciolo Parra Pérez y cuenta con el trabajo conjunto de Planimara, Hidrolago y la Dirección de Aguas de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

El alcalde Casanova resaltó los esfuerzos que se vienen realizando desde la municipalidad, para resolver el problema estructural del agua, a lo que se le suma la perforación de pozos para la captación del recurso hídrico de manera independiente a todo el sistema, incorporándolos para beneficiar de manera directa a los habitantes de la ciudad.

Manifestó que vecinos de La Victoria y de sectores contiguos han padecido por la falta del vital líquido y, con esta acción articulada con el Gobierno Bolivariano, se logrará en al menos 20 días resolver un problema histórico en esta comunidad.

Los trabajos constan de la excavación y perforación para la instalación del pozo de 12 pulgadas de diámetros a 50 metros de profundidad. El pozo tendrá una capacidad de 8 litros de agua por segundo, que se traduce en más caudal y mayor presión.

El alcalde dio a conocer que este Plan de perforación de pozos, se aplicará asimismo en el barrio La Lechuga, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, para lograr la optimización de este importante servicio.

El presidente de Hidrolago, Jorge Silva, informó que en esta unidad de aprovechamiento de fuente subterránea (pozo), se instalará un equipo de cloración y desinfección para que el agua esté en óptimas condiciones para el consumo humano.

Por su parte, el presidente de Planimara, Armando Portillo, destacó que en este acuífero se aprovecharán todas las capas de agua que estén entre los 8 y 50 metros, para tener mejor caudal y el agua con mejores características físico-químicas.

El director municipal de Aguas, Richard Guanipa, expuso que al finalizar el 2020 se estima la perforación de al menos 5 pozos en distintos puntos de la ciudad, en la búsqueda de alimentar el sistema hídrico para beneficio de los maracaiberos y maracaiberas.

—

Plan de perforación de pozos en Maracaibo repondrá servicio de agua a más de 8 mil habitantes de La Victoria was last modified: by

En : Gobierno