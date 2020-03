Plan Nacional de Bacheo 2020 recupera la vialidad en las parroquias de Maracaibo

El Plan Nacional de Bacheo 2020 que ejecuta la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo avanza en la recuperación vial de la ciudad, donde han sido atendidas las parroquias Bolívar, Santa Lucía, Olegario Villalobos y Chiquinquirá.

En las principales vías de estas parroquias se han aplicado un total de 411,88 toneladas de mezcla asfáltica en caliente tipo III, acción que se enmarca en la Misión Venezuela Bella, con el fin de devolver espacios totalmente renovados a los maracaiberos.

Esta obra cuenta con una inversión que supera los 4 mil 743 millones de bolívares soberanos.

Dicho monto comprende las mil toneladas que serán colocadas entre las 18 parroquias del municipio que serán atendidas de manera simultánea para el progreso de la ciudad.

En : Noticias Nacionales