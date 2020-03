Plan Nacional de Desinfección se llevó a cabo en el mercado Chirica de San Félix

En perfecta unión Cívico-Militar se llevó a cabo una jornada de saneamiento y desinfección se en el mercado municipal Chirica en la población de San Félix del estado Bolívar

La actividad estuvo presidida por el comandante de la Redi Guayana Almirante William Serantes Pinto, el Comandante de la Zodi N° 62 G/D Humberto Núñez, el Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, el Gobernador del estado Bolívar Justo Noguera y funcionarios de los demás organismos de seguridad, en el marco del Plan Nacional de Desinfección ordenado por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus (covid-19) en el país.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que estas jornadas se llevaran a cabo a lo largo y ancho de la entidad para hacer frente a la pandemia del coronavirus, para ello pondrán a disposición el persona con los equipos necesarios para realizar estas labores de saneamiento.

“Estamos trabajando además de manera coordinada con la Gobernación del estado, alcaldías, y demás organismos de seguridad ciudadana para atender cualquier situación generado por la epidemia del virus”, aseveró el G/B Rodríguez Cepeda

