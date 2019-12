¿No les da la cabeza para más? El Plan País 2.0 propone una tarjeta de racionamiento

De acuerdo a la información obtenida en la web oficial de la AN, la versión 2.0 del Plan País, propone una tarjeta de racionamiento al mejor (o peor?) estilo cubano, donde a cada venezolano le asignarían un subsidio directo que según ellos le permitiría satisfacer sus necesidades de hambre.

La cuestión principal aquí, es que si esta gente es la que dice querer un cambio para Venezuela y sus habitantes, ¿que hacen con tarjeta de racionamiento.. provocar más populismo? ¿Seguir buscando que la gente dependa de la política para comer?, ya existe algo llamado el Carnet de la Patria a través de donde se asignan subsidios directos a los venezolanos que se inscriben en el programa, aun así sino lo tiene los usuarios pueden registrarse en el programa Patria y obtener bonos cómo el PetroAguinaldo.

Entonces, ¿Cuál es el cambio propuesto aquí?..Veamos lo que dicen estos genios…:

El Plan País propone superar los “subsidios indirectos y corruptos” de los CLAP y entregar directamente a los venezolanos “una tarjeta con la cual puedan comprar lo que quieran, cuando quieran y donde quieran” sin ningún tipo de presión o chantaje, explicó el diputado José Guerra (PJ-Caracas), vicepresidente de la Comisión Especial Plan País. Guerra apuntó que el programa social del Plan País, acuerdo impulsado por la Asamblea Nacional y las principales fuerzas de la sociedad civil organizada, está “encaminado a sustituir los subsidios indirectos y corruptos del CLAP”, brindando a los ciudadanos la posibilidad de tener una tarjeta “para que compren sus alimentos en redes privadas de abastecimiento y no estén sujetos a la coacción política”. El presidente encargado de la República y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, presentó el miércoles 18 de diciembre el último avance del Plan País, que incluye 106 medidas en 16 áreas específicas con el fin de resolver la emergencia humanitaria compleja, reactivar la economía y garantizar el bienestar de todos los venezolanos. El texto está disponible en el sitio https://www.planpaisvzla.com/ Guerra sostuvo que el Plan País tiene como objetivo fundamental acabar con la hiperinflación. “Por eso el Plan País plantea la estabilización de la moneda y del tipo de cambio para poder combatir la hiperinflación en un entorno de financiamiento externo, una vez se haya reestructurado y renegociado la deuda externa de Venezuela generada por Hugo Chávez”, explicó el economista y profesor universitario. En cuanto a la nueva política petrolera que establece el Plan País, el legislador comentó que “consiste en explotar las vastas riquezas en materia de hidrocarburos con el apoyo y las inversiones extranjera y nacional”. Agregó que se sentarán las bases de “una nueva gobernanza que permita que los capitales vengan a Venezuela con seguridad y que permanezcan y se les dé garantías para que puedan producir petróleo en cantidades suficientes”. “Vamos a rehacer completamente los servicios de agua, electricidad, telefonía y puertos y aeropuertos, para tener servicios de calidad que mejoren el nivel de vida de los venezolanos”, destacó el parlamentario, tras subrayar que el Plan País desplegará un programa de salud para atender a niños, ancianos y poblaciones vulnerables, así como un modelo educativo que formará a los venezolanos para enfrentar los desafíos del futuro.

