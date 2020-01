Playas del estado Vargas siguen cerradas por alerta de mar de fondo.

Las principales playas del estado Vargas se mantienen cerradas para bañistas y visitantes. La medida se debe a la inestabilidad climática en el Litoral Central que se registró desde la semana pasada.

Las autoridades indicaron que la situación ha originando olas consecutivas que sobrepasan los tres metros, reseñó AVN.

l director de Turismo del estado Vargas, Ernesto García, ofreció este martes un balance basado en los reportes suministrados por el Inameh y Protección Civil.

«La situación se detectó desde el pasado fin de semana, por lo que el gobernador Jorge Luis García Carneiro, en conjunto con todos los organismos de seguridad y prevención del estado, dio órdenes de prohibir que los bañistas ingresen a las diferentes playas de la entidad», indicó.

García recalcó que en las 64 playas de Vargas fueron desplegados más de 3.000 funcionarios de seguridad para prohibir el acceso a los bañistas.

«Hemos orientando a todos los prestadores de servicio que hacen vida en las diferentes playas del estado para que se encarguen de difundir la información entre aquellos bañistas que se acerquen intentando obviar la irregularidad», señaló.

Playas del estado Vargas siguen cerradas por alerta de mar de fondo was last modified: by

En : Noticias Nacionales