Plenitud, el segundo sencillo que lanza la artista colombiana Camila Delacruz

La cantautora y actriz paisa acaba de cerrar y abrir un año lleno de conquistas, lanzó su segunda composición que se titula “Plenitud”. Después de tener una gran acogida con su primer sencillo “Estereotipos”, esta joven mujer se abre camino en el mercado musical al ritmo del pop y la balada acústica.

“La letra y la melodía nace en el año 2014, mientras oraba y extraía la letra de la Biblia en versículos como: “Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud” (colosenses 1:19 NVI), yo escuchaba sonidos de violines y fue ese instrumento el que ningún productor musical me quería aceptar en la composición, pero perseveré y después de 3 intentos fallidos con productores, el cuarto productor cedió y aceptó grabar el violín, aunque al principio en contra de su gusto y argumento musical ” — comentó Camila en entrevista al medio Comunicando con Propósito.

El lanzamiento oficial lo realizó el día de su cumpleaños, el 21 diciembre del 2021 en la Viejoteca Covadonga, acompañada de su familia y 50 personas que la han apoyado en su carrera artística, a quienes invitó para compartir ese momento tan especial, les contó las anécdotas vividas con la grabación y en primicia mostró el video clip, el cual se desarrolla en Cabo Tortuga, una playa de la ciudad de Santa Marta en Colombia. Después de ver los majestuosos planos logrados con dron, la melodía celestial del violín y la letra, al final el público exclamó: “Sí llevaba violín”, momento en el que los mismos asistentes confirmaron esa premisa por medio de sus aplausos y disfrute.

“Plenitud” ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video en el canal de Youtube. Pueden encontrar a Camila Delacruz Artista en todas las redes sociales.

La producción estuvo bajo Diego Cardona y Adoradores Studio.

El video estuvo bajo la dirección de Ramon Delacruz, esposo de Camila, con las cámaras de Filmanaudiovisuales y la edición de la reconocida “La Mona de las fotos”.

