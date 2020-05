PNUD E IMPACT HUB CARACAS PROMUEVEN LA RESILIENCIA COMO FUENTE DE BIENESTAR COMÚN ANTE COVID-19

Caracas.- 20 de mayo de 2020.- Impact Hub Caracas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela han desarrollado una campaña para promover a través de sus cuentas en las redes sociales acciones que lleven a la práctica de la resiliencia social, a fin de promover el beneficio común por medio de pequeñas acciones que estén al alcance de todas las personas en su cotidianidad.

De esta manera, ambas organizaciones también buscan promover valores como la corresponsabilidad y la solidaridad entre las diferentes comunidades, como muestra de que todxs podemos ser parte de la solución, aún en contextos muy complejos y de escala mundial.

El PNUD como parte de su mandato promueve el Desarrollo Humano Sostenible con el objetivo de impactar positivamente en la vida de las personas a través de la creación de opciones de vida; por ello acompaña a todos los actores del Estado a generar acciones, políticas y en el fortalecimiento de capacidades locales, para buscar generar dichas opciones y oportunidades para la población del país.

Entretanto, Impact Hub Caracas, como comunidad de emprendedores que busca generar impacto positivo en nuestra sociedad y crear un mundo mejor, más justo y sostenible; se enfoca en la resiliencia como elemento base de sus acciones, presentado así su Manifiesto de Resiliencia, el cual forma parte de los mensajes difundidos en esta campaña.

Por medio de esta sinergia, ambas organizaciones han sumado voluntades para visibilizar la coyuntura actual como una oportunidad de salir fortalecidos como sociedad por medio de la acción; es decir, de partir de aquello que podemos manejar para dejar una huella positiva en el tejido social en marco de la pandemia.

Este contenido puede visualizarse en las cuentas de las redes sociales del PNUD: @pnudvenezuela en Instagram y @PNUD_Venezuela en Twitter, mientras que Impact Hub Caracas lo consigues en Instagram como @impacthubcaracas y @Impacthubccs en Twitter.

PNUD E IMPACT HUB CARACAS PROMUEVEN LA RESILIENCIA COMO FUENTE DE BIENESTAR COMÚN ANTE COVID-19 was last modified: by

En : Notas de Prensa