¿Podemos hacer ejercicios y dieta durante el Ciclo Menstrual?

El período menstrual va desde el primer día de sangrado hasta el día anterior del próximo mes de sangrado

Puede oscilar entre 21 a 45 días

Se habla de la normalidad de los ciclos de 28 días pero no es lo mas común.

El ciclo femenino lo podemos dividir en 4 ciclos pequeños (2 débiles y 2 fuertes)

Evolución del periodo mestrual

1° semana antes de sangrar (débil)

2° a partir del primer día del sangrado.( débil)

3° semana siguiente o pre-ovulatoria ( fuerte)

4° semana post-ovulatoria (fuerte)

PREDOMINIO DE ESTRÓGENOS

Incrementa la síntesis de proteínas.

Disminuye el catabolismo proteico.

Mayor sensibilidad a la insulina, lo cual genera una mayor utilización de hidratos de carbono.

Mejor estado de ánimo, debido a mayores incrementos de dopamina y serotonina.

Reduce el apetito. Aumento de leptina.

Disminución y mantenimiento de peso

PREDOMINIO DE PROGESTERONA

Aumento de temperatura, alrededor de 1 a 2 grados.

Se utilizan más ácidos grasos, debida a una mayor actividad de Lipasa Hormona Sensible (LHS)

Mayor resistencia a la insulina.

Disminuye la intensidad del entrenamiento.

Se incrementa el apetito.

Incremento de peso.

Fase premenstrual (fase lútea)

Bajan los niveles de estrógeno

Sensibilidad psico-física general

Irritabilidad en el humor

Baja la progesterona y baja la serotonina (hormona de la felicidad)

Mayor resistencia a la insulina

Retención hídrica

El cuerpo pide grasa porque eleva el MB un 8%

Tratamiento de este ciclo

Intentar reducir los H.C

Subir la grasas buenas

Bajar el trabajo HIIT

Hacer más aeróbicos pero al 60 o 70%

Subir el Magnesio (mg) ya que su pérdida, da esas ganas irrefrenables de comer H.C con su correspondiente retención de líquidos.

Nutrientes con mg.: atún, arroz integral, banana, chocolate al 70%, omegas 3,

Jengibre activa la circulación y reduce inflamación

Piña y coco suben la serotonina y la melatonina y aporta Vit. C • Palta, germen de trigo, brócoli, semillas de girasol, almendras, 1° día de menstruación

Los primeros dos días de sangrado se pierde líquido

Los otros días del sangrado se gana de nuevo líquido.

Los tres días luego de la retirada del sangrado se llaman días secos.

Estrógenos bajos en todo este ciclo.

La mujer se siente cansada y con baja energía….

Tratamiento de este ciclo

Niveles hormonales bajos, perdemos sangre

Nos apetece comer cosas dulces

El rendimiento físico baja.

Se recomienda hacer una dieta baja en grasas pero podemos consumir algo más de carbohidratos de buena calidad.

En cuanto al deporte, se recomienda mantenerse muy activa pero no exigirse demasiado en cuanto a fuerza.

Pre ovulación

Comienza a aumentar el estrógeno hasta llegar al clímax que es el momento de la ovulación

Los estrógenos son los responsables de la líbido y el deseo sexual

Se comienza a tener mas fuerza

Progesterona también comienza a subir días antes de la ovulación

Se unen ambas hormonas para preparar al útero y anidar al ovulo si se fecunda

Si no se fecunda en esos día la progesterona comienza a bajar hasta queda el 1° día de sangrado que no es otra cosa que el tejido y sangre que protegerían al ovulo de ser fecundado

Tratamiento de este ciclo

Normalizamos la nutrición, más carbohidratos, más sensibilidad a la insulina

Entrenamiento mas pesado e intenso

Facilidad para construir músculos a partir de la energía extraída.

Post ovulación

La mujer sigue fuerte

El entrenamiento se puede intensificar.

Si la mujer no es fecundada comienza a bajar la progesterona

Tratamiento de este ciclo

Aquí la nutrición debería ser rica en hierro para enfrentar el sangrado que se viene

Hierro: carne roja, lentejas, manzana roja, coles rojas.

Licda. Lindarath Larrazábal de Alemán

¿Podemos hacer ejercicios y dieta durante el Ciclo Menstrual? was last modified: by

En: Salud y Vida Sana