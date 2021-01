¿Podemos volver contagiarnos de coronavirus después de vacunarnos?.

Esta es una de las grandes preguntas y también va en el grupo de las grandes preocupaciones de las personas al respecto de la pandemia.

La respuesta corta es Sí, sí es posible, y son varias las situaciones que pueden hacer que volvamos a contagiarnos aun vacunados.

El primero es que la protección que ofrecen la mayoría de vacunasno se activa hasta después de dos o tres semanas de recibir la primera o única dosis, según el tipo de vacuna.

«Si te expones al virus un día o una semana después de inyectarte, sigues vulnerable a la infección y puedes transmitir el virus a otras personas». Además, incluso si uno se expone al virus varias semanas después de recibir las dosis requeridas, es posible volver a infectarse. «Los datos disponibles sugieren que algunos individuos pueden seguir infectándose con covid, aunque sí que tendrían menos cantidad de virus y consecuentemente enferman menos que aquellos que no se han infectado o vacunado. De igual forma, pienso que el virus, una vez vacunado, será más difícil de transmitir«, añade Badley. Conclusión. Por lo tanto, hay cierto consenso sobre que las vacunas parecen proteger de forma muy efectiva a un número considerable de individuos, pero hasta qué punto impiden infectarse y transmitir la infección sigue siendo una incógnita. «Este es un virus muy heterogéneo y produce síntomas muy diversos según el paciente. Lo mismo sucederá con las vacunas. Unos tendrán una reacción inmunitaria muy potente que impedirá pronto que el virus se reproduzca en ellos. Mientras que en otros la respuesta no será tan completa y permitirá un poco de reproducción y transmisión», dice a BBC Mundo José Manuel Bautista, catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, en España. NDP

