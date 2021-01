Poderoso Sismo de 6.8 Grados sacude a Argentina y Chile, VIDEO

Poderoso Sismo de 6.8 Grados sacude a Argentina y Chile

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno alcanzó su máxima intensidad a las 23:46:22 y tuvo una profundidad de 8 kilómetros, mientras que su epicentro fue a 54 kilómetros al sudoeste de la capital local.

Se registró un eco fuerte en Santiago de Chile, principalmente entre las regiones de Atacama y Maule, aunque el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de ese país informó que las características del movimiento ”no reúnen las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas”.

En diálogo con TN, Miguel Castro, del centro Sismológico de Mendoza “realmente ha sido un terremoto” y señaló que fue similar al que sucedió en 1977, aunque aclaró que en esta ocasión se produjo “en una zona donde hay una serie de fallas activas que pertenecen al Valle de Pie de Palo, que es muy activa”.

“También está muy cerca una falla que tiene salida a la superficie y se ubica en el río San Juan. Es decir, la provincia tiene esas fallas muy activas en esta región. Es, prácticamente, en el pueblo de Pocitos, que está habitada”, advirtió.

Además, el experto explicó que “siendo tan grande la magnitud y tan pequeña la profundidad, es que se ha percibido con tanta intensidad”, sumado a que “las ondas sísmicas viajan a muchos kilómetros”.

Por su parte, durante una entrevista en el mismo canal el periodista Nicolás Tillard, contó: “Estoy de vacaciones en Córdoba y estoy en un noveno piso, sobre la cañada. Nunca viví una situación parecida. Es tremendo, duró casi un minuto. Yo estaba en la cama y vi cómo se movía la araña y el televisor. Nos pusimos abajo de las aberturas, que es lo que hay que hacer”.



