Un Poderoso terremoto de 7.3 grados de magnitud sacudió a Indonesia este martes 14 de Diciembre de 2021.

La región central de la isla es la mas afectada. auqnue las autoridades no han informado de momento de daños al momento de la redacción de esta nota.

El servicio geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica mundial, localizó el hipocentro a 18 kilómetros de profundidad en las aguas entre las islas de Célebes y Flores.

La localidad más cercana al temblor, que se registro a las 11.20 horas ( 03.20 GMT), es Maumere, en la isla de flores y situada a 112 kilómetros al norte del epicentro, y con una población de unas 87.000 personas.

Indonesia se asienta sobre el llamado «Anillo de Fuego del Pacífico», una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.



Alerta de Tsunami cancelada.

Posteriormente, las autoridades de Indonesia cancelaron la alerta de tsunami previa sobre la isla de Flores, activada tras el terremoto. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), que cifra en 7,4 la magnitud del sismo, indicó que las aguas sólo crecieron unos 7 centímetros en algunas zonas, aunque previamente el departamento indonesio de meteorología (BMKG) había estimado el riesgo de que alcanzaran hasta medio metro de altura.

