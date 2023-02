Poderoso terremoto de 7.8 grados sacude Turquía al amanecer del Lunes 06 de Febrero de 2023

Estambul, Turquía.- Un sismo de magnitud 7,8 sacudió Turquía en la noche de este domingo (madrugada del lunes en Turquía), según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El foco sísmico estuvo localizado a 17,9 kilómetros de profundidad y el epicentro ubicado a 23 km al este de Nurdagi, según el USGS.

Poco después otro sismo de magnitud 6,7 impactó el centro de Turquía, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Este terremoto tuvo una profundidad de 9,9 km y ocurrió alrededor de 11 minutos después del terremoto de magnitud 7,8 en el centro de Turquía.

Un periodista local en Gaziantep, en el sur de Turquía, le dijo a CNN que hubo hasta ocho réplicas en menos de un minuto después del terremoto de magnitud 7,8.

Las ocho réplicas ocurrieron en el espacio de un minuto y se sintieron «muy fuertes».

El periodista dijo que muchas personas donde vivía salieron de sus casas, y dentro de su propia casa se cayeron muchas de sus pertenencias.