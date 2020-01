Poderoso terremoto de 7,7 sacude el Caribe y se siente en Jamaica,Cuba,México y EEUU

Un movimiento telúrico de magnitud 7,7 se ha registrado a las 14:23 (hora local) a 125 kilómetros al noroeste de Jamaica, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El foco del terremoto se originó a una profundidad de 10 kilómetros.

En un informe publicado minutos después del sismo, el Centro de Alerta de Tsunami de EE.UU. (TWC) ha emitido una alerta de «olas de tsunami peligrosas», de entre 0,3 metros y 1 metro, para algunas costas de Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica. Más tarde, la alerta fue cancelada.

Por su parte, el Centro Cubano de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) asevera que no hay peligro de tsunami.

Además de Jamaica, el terremoto podría afectar varios países de la región, siendo los más cercanos al foco Cuba e Islas Caimán.

Según el periódico Trabajadores, el terremoto fue percibido «en casi toda Cuba». Concretamente, se reporta que el temblor se sintió en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos, La Habana, Pinar del Río y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informa que el temblor «fue percibido por la población de manera ligera» en los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo, en el sureste del país.

Mientras tanto, en la Red han aparecido las primeras imágenes del momento en que se sintió el terremoto.

