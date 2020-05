Funcionarios de PoliAnzoátegui capturaron a dos personas por tráfico de combustible

Iapanz. Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, durante labores de inteligencia y patrullaje por el sector Razetti II del municipio Simón Bolívar, lograron la aprehensión de dos ciudadanos por tráfico de combustible.

El director de la policía estadal, Coronel Carlos Salazar García, informó que el procedimiento se llevó a cabo la noche de este miércoles, durante un recorrido por el centro comercial Valle Alto Center, ubicado en la urbanización El Samán.

En el sitio fueron aprehendidos Luis Ricardo Hernández Sánchez y Juan Bautista García García, cuando se desplazaban a bordo de una camioneta Terio color azul, placa AA424JM y una moto Empire color negro, placa AA6G01T.

Indicó Salazar, que dentro del vehículo fueron incautados 17 bidones plásticos con 29 litros de gasolina.

«Según las investigaciones estos sujetos hurtaban combustible de la estación de servicio de dicho centro comercial en horas de la madrugada que posteriormente comercializaban en divisas, no vamos a permitir este delitos que perjudican a nuestro pueblo», manifestó el Cnel. Salazar García

El Coronel Salazar, manifestó que continuarán trabajando para combatir el tráfico de combustible en la entidad.

