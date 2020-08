PoliAnzoátegui capturó a seis integrantes de la banda «los guaros» en El Tigre

Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, adscritos al Centro de Coordinación Policial El Tigre, lograron la detención de seis presuntos integrantes de la banda «los guaros», por el delito de estafa.

El Coronel Carlos Salazar García, director de Polianzoátegui, informó que luego de un trabajo de investigación, funcionarios de ese cuerpo policial lograron darle captura a los ciudadanos en las inmediaciones del sector Campo Oficina de El Tigre.

Explicó Salazar, que de acuerdo con el testimonio de los agraviados, estos ciudadanos llegaban a las viviendas ofreciendo combos de comida y mercancía seca a cambio de prendas de oro. Una vez probadas las joyas, aprovechaban algún descuido de sus víctimas para huir.

Los detenidos, identificados como: Luis Alejandro Crespo Rondón, de 23 años; José Alejandro Gómez; Jackson José Pérez, de 28 años; Leonel Jesús González Rivero, de 44 años; Estefanía Elisabeth Rondón, de 22 años y Sanyelis Rondón Manriquez, de 18 años, utilizaban un vehículo Toyota Corolla color dorado, placa AB***DJ, para cometer sus fechorías.

Durante el procedimiento fueron incautados dos combos de comida, una caja con prendas varias, ácido nítrico, mercancía seca y una credencial de un organismo castrense. El procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público.

En : Noticias Nacionales