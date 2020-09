Polianzoátegui capturó al presunto líder de una banda de cuatreros en Onoto

Cumpliendo instrucciones del Comandante de la Zona GNB N°51 en el estado Anzoátegui , G/D Marcos Tulio Álvarez Reyes, funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui dieron captura al presunto líder de una organización delictiva, dedicada al abigeato en la población de Onoto. La información fue suministrada por el director de la policía estadal, Coronel Carlos Salazar García, quien detalló que el procedimiento se llevó a cabo en la avenida Principal de Onoto, adyacente a la parada de transporte público La Voz del Chofer. En el procedimiento resultó detenido Carlos Rafael Aray Dávila, de 21 años de edad, presunto líder de una banda señalada por la comisión de varios hurtos y robos, que afectan a los productores agropecuarios de la zona. Salazar, agregó que el detenido presenta dos solicitudes, la primera por el Juzgado Primero de Control de Valle La Pascua, estado Guárico, por uno de los delitos contra la actividad ganadera, de fecha 03/03/2020, y la segunda por el Juzgado Segundo de Control de Valle la Pascua, desde enero de este año.

