Polianzoátegui desmanteló GEDO «Los Amazonenses» en la zona sur de Anzoátegui

Funcionarios adscritos a la Brigada rural de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, en el marco de la operación militar – policial Garra Oriente 2020, lograron la captura de 10 miembros del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «Los Amazonenses», en la población de Zuata, al sur del estado Anzoátegui.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 51, G/D Marco Tulio Álvarez Reyes, informó que la captura de estos ciudadanos se llevó a cabo la mañana de este martes, en el fundo La Porfía del municipio Monagas, donde se incautaron 11 toneladas de cobre.

Explicó Álvarez, que los detenidos se infiltraban en las áreas operacionales de PDVSA, desde donde planificaban el hurto de material estratégico, perteneciente a la Faja Petrolífera del Orinoco.

Por su parte, el Coronel Carlos Salazar García, director de la policía estadal, indicó que gracias a los trabajos de inteligencia, se ubicó el lugar utilizado para desarmar los conductos eléctricos y extraer el cobre que posteriormente era comercializado de forma clandestina.

Los detenidos fueron identificados como: E**son José Flores Hernández, E**o Rafael Hernández, **tor José Sarm**nto, **aldo José **do, W**am José **res Sáez, **nando José Herrera, José Hernández, ***ador Jesús **ina, Edu** Rubén Higuera Bastardo y **cisco Javier González, estos dos últimos trabajadores activos de la estatal petrolera.

Asímismo Salazar informó, sobre la retención de un vehículo Accent gris, placa 0AJ2*; un Malibú azul, placa AA55**; un camión volteo color blanco, placa 14TGAV, una moto Empire Horse roja, placa AE3M6**, además de prendas de vestir y herramientas utilizadas para la extracción del material.

NPD POLIANZOATEGUI

Polianzoátegui desmanteló GEDO «Los Amazonenses» en la zona sur de Anzoátegui was last modified: by

En : Noticias Nacionales