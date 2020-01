La tarde de este jueves funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, capturaron en flagrancia a tres ciudadanos cuando se encontraban sustrayendo cables pertenecientes a la empresa nacional de comunicaciones Cantv.

El director de la policía estadal, Coronel Carlos Salazar García, informó que durante un recorrido por el Complejo Turístico El Morro, a la altura de playa El Acuario, efectivos policiales avistaron a los tres hombres sustrayendo los cables de una tranquilla subterránea.

Los detenidos fueron identificados como Jhoan José Alcalá, de 37 años de edad; Pablo Arismendi Rodríguez, de 35 años y José Samuel Bottini Franco, de 22 años de edad.

Salazar señaló, que fueron incautados 200 metros de cable utilizados para el sistema de comunicaciones.

En otro procedimiento efectuado durante un recorrido por la autopista Barcelona-Píritu, fueron detenidos tres ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego.

Salazar indicó, que los detenidos se desplazaban a bordo de una camioneta Silverado color vino tinto, placa 63VIAD. Los detenidos fueron identificados como Óscar José Castañeda Castañeda, Arquímedes Rodríguez Álvarez y Leonardo José Cabeza.

En el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego tipo escopeta sin seriales visibles.

NOTA DE PRENSA, POLIANZOATEGUI

PoliAnzoátegui detuvo a tres ciudadanos por hurto de material estratégico en Lechería was last modified: by

En : Gobierno