Policías cobardes! Vea el Video que revela como los policías de Uvalde aunque mejor armados le tuvieron miedo al tirador

Uvalde, Texas.- Un video revelado hace poco, por ha demostrado la cobardía de los mal llamados oficiales de la policía de Uvalde, la pequeña ciudad de Texas donde ocurrió la masacre de los niños y maestras en la escuela de dicha población.

Durante el video se puede ver como los policía llegan a los 4 minutos que el tirador entrara a la escuela, y aunque ya había disparado al menos en dos salones, no se conocía el número de víctimas, luego se ve a los policías intentando entrar donde el tirador se ha atrincherado pero aunque mejor armados que el tirador, con mayor potencia de fuego y con sus respectivos chalecos antibalas los policías corren asustados por el pasillo buscando refuerzos.

En este punto no sabemos si estos policías ineptos se comportan así con un sujeto que recién ha comprado un arma o simplemente son cobardes por naturaleza o su presunto entrenamiento fue dinero botado a la basura.

Algo insólito, que se ve en el video es el tiempo que los policías pasan más tiempo hablando entre ellos mismos, viendo sus teléfonos y hasta utilizando el gel antibacterial para lavarse las manos, todo eso mientras escuchaban a los niños gritando.

Vea usted y opine…

🇺🇸| Se publica nuevo de vigilancia que muestran el pasillo de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, durante el tiroteo que dejó 21 personas muertas. pic.twitter.com/txA80DysiW — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) July 12, 2022





Actualización, 9.22 13/07/2022

Cuando decimos que los policías estaban mejor armados y protegidos es porque lo estaban, vean esta foto que pueden consultar en la página de facebook del departamento de policía de Uvalde.