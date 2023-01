Atroz! Policías de EEUU matan a golpes a Tyre Nichols un afroamericano desarmado y quedan libres

Memphis.-

Policías de EEUU matan a golpes a Tyre Nichols un afroamericano desarmado y quedan libres

Cada día vemos con en los Estados Unidos se suceden tiroteos masivos, pero los casos más graves han sido como los de Floyd, asesinado por policías blancos, pero mucho más grave es el más reciente caso, de Tyre Nichols, quién fue masacrado a golpes por 5 policías negros.

Primero fue torturado con una arma eléctrica, y luego fue sostenido por unos para ser golpeado en secuencia por todos y cada uno de los policías que lo dejaron con heridas internas que provocaron su muerte al llegar al hospital.

El 7 de enero, alrededor de las 8:30 p.m., agentes de Memphis detuvieron un vehículo por sospecha de conducción imprudente, según un comunicado de la policía de Memphis.

“Se produjo un enfrentamiento” entre los agentes y el conductor del vehículo, identificado más tarde como Nichols, quien luego huyó a pie, según la policía de Memphis. Los agentes lo detuvieron y “otro enfrentamiento ocurrió”, lo que resultó en el arresto de Nichols, dijo la policía.

“Hemos mirado las cámaras, hemos mirado las cámaras corporales, incluso si algo ocurrió antes de esta parada, no hemos podido corroborarlo en este momento”, dijo Davis. “Hemos analizado bastante lo ocurrido para determinar cuál fue la causa probable y no hemos podido corroborar eso”, dijo. “No significa que algo no sucedió, pero no hay pruebas”. Tampoco está claro quién estuvo involucrado en el encuentro inicial con la policía, cómo lo detuvieron los agentes, cuánto duraron estos “enfrentamientos”, por qué los agentes se sintieron obligados a confrontar a Nichols dos veces y dónde ocurrió exactamente esto. Más allá de las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía, la policía miró las cámaras de vigilancia de los negocios de la ciudad, cualquier cosa que pudiera ayudar a pintar una imagen de lo que sucedió antes de la parada de tráfico, dijo Davis. Insólito? Tal vez para EEUU no.. que los policías implicados estén libres bajo fianza cuando la evidencia de sus propias cámaras corporales es inaudita.