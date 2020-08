Polimaracaibo clausuró fiesta en restaurant y se le revocará la licencia por violar la cuarentena por COVID-19

Una comisión de la Policía Municipal de Maracaibo clausuró la madrugada de este domingo 23 de agosto, una fiesta que se celebraba en un restaurante de la ciudad, donde tanto el personal como los invitados violaron el decreto de Alarma Nacional que establece la cuarentena y las medidas de prevención por la COVID-19.

El procedimiento se realizó en el restaurante Muerde la carne, ubicado en la avenida 10 con calle 73 del sector Tierra Negra, luego de recibir una denuncia por aglomeración de personas en el local.

A la una de la madrugada, la comisión liderada por el director ejecutivo de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, llegó al sitio donde además de incumplirse la norma que establece solo la venta de comida para llevar, todas las personas se encontraban sin el uso del tapaboca, fundamental para protegerse del virus.

Tras producirse el desalojo del restaurant, el propietario del local fue puesto a la orden del Ministerio Público, además se practicó la detención preventiva de unas 35 personas y se retuvieron 15 vehículos estacionados en el local.

Garrido informó que también se inició el proceso para revocarle la licencia sobre actividades económicas al local Muerde la carne, por incumplir el decreto y las medidas de prevención para contener el virus que ha cobrado tantas vidas en la ciudad y el país.

En ese sentido, resaltó que en el municipio se han logrado importantes avances para controlar la propagación de la COVID-19, por lo que lamentó y rechazó este tipo de eventos que ponen en peligro la salud del pueblo maracaibero.

También formuló un nuevo llamado a los dueños de los establecimientos nocturnos a acatar las medidas de prevención y así evitar ser sancionados.

