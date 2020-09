Pollo horneado al limón al horno

La carne de pollo es una de las más sanas que hay, pues es baja en grasas y posee un alto valor nutritivo. Además, la versatilidad que ofrece este alimento en la cocina se refleja en los numerosos usos culinarios y las compañías que acepta, pues pocos ingredientes se puede decir que no combinen bien con el pollo.

Una forma original de solucionar una comida puede ser preparando esta sencilla receta de pollo al limón al horno.

Ingredientes para cocinar un pollo al limón:

Un pollo limpio

Un limón

Aceite de oliva

400 mililitros de vino blanco

Pimienta negra molida

Sal

Dos patatas grandes (para acompañar)

Elaboración del pollo al limón al horno:

Precalentar el horno a 200 grados. Limpiar y vaciar el pollo e introducir en su interior dos mitades de unlimón. Colocar el pollo en una fuente y rociarlo con un chorro de aceite de oliva por ambos lados. Además, podemos exprimir el zumo de otro medio limón por encima del pollo para potenciar su sabor y añadirle pimienta negra y sal antes de hornear. (Si se quiere conseguir un toque «a las finas hierbas», podemos añadirle también unas ramitas de romero o de tomillo a la receta). Cuando el horno esté caliente, introducimos el pollo y lo dejamoshornear durante 10 minutos apróximadamente, hasta que el pollo esté dorado por fuera. Pasado este tiempo, bajamos la temperatura del horno a 170 gradosy vertemos sobre el pollo 200ml de vino blanco. De nuevo, lo dejamos asar durante 45 minutos a una temperatura menor. (En función de la potencia del horno, el pollo estará listo antes o después, por lo que es necesario comprobar cada poco tiempo que no esté quedando muy seco). Por último, sacamos el pollo al limón del horno y lo dejamos reposarfuera con papel aluminio durante 15 minutos. Para servirlo, lo podemos acompañar de patatas asadas o disfrutar de este con una ensalada veraniega de domingo.

