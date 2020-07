Como preparara el mejor Pollo a la Naranja

Para un buen comienzo de semana no hay nada como un buen Pollo a la Naranja.

Pollo a la Naranja,INGREDIENTES:

1 pollo mediano, (1½ Kg aprox.) sin piel y picado en 8 partes mínimo

1 litro de jugo de naranja (mejor si es natural pero también sirve el 100% envasado)

4 cebollas medianas picadas en daditos

4 dientes de ajo machacados y picaditos

2 ajíes dulces rojos sin semillas y picados fino.

1 pimentón pequeño sin semillas picado en cubitos pequeños

1 zanahoria grande picada en cubitos pequeños

½ cucharadita de Curry

1 cucharada de papelón rallado (azúcar morena en su defecto)

1 cucharadita de salsa inglesa

aceite

pimienta gourmet

sal al gusto

PREPARACIÓN:

Echar aceite en la olla (o sartén eléctrico) y freír el pollo hasta que quede dorado y sacar. Una vez retirado el pollo echar a freír la cebolla, cuando cristalizada agregar el ajo, el pimentón los ajíes y volver a colocar el pollo, sofreír revolviendo por unos 5 minutos más. Echar el jugo de naranja. Cuando comience a hervir, se baja el fuego, se agrega la zanahoria, el curry, la salsa inglesa, el papelón y sal al gusto. Se deja cocinar todo el tiempo que sea necesario hasta que la salsa espese. (Normalmente unos 45 minutos); al servir se espolvorea con pimienta gourmet.

¡¡¡BUEN PROVECHO!!!

Redacción Notiactual