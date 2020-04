Pollo salteado con verduras en salsa BBQ. Receta fácil y rápida

Siempre me ha parecido muy interesante la salsa BBQ ya que, a pesar de ser bastante sencilla de hacer, le puede dar un muy buen sabor a una carne. Tradicionalmente esta salsa se usa para las costillas de cerdo pero con el tiempo la hemos visto en muchas otras preparaciones. Las carnes blancas también se pueden ver muy favorecidas con este tipo de sabores muy bien definidos.

Es con esta perspectiva que hoy te propongo esta receta de pollo salteado con salsa BBQ que es una verdadera delicia. Es realmente muy sencilla y rápida de hacer, por lo que será una excelente alternativa para una comida o una cena cuando no tengas muchos tiempo disponible para cocinar.

Ingredientes para dos personas

2 pechugas de pollo, 1 pimiento rojo, 1/2 cebolla morada, 1 cucharada de cebolla blanca picada, 1 cucharada de aceite de oliva, 250ml de caldo de pollo, 5 cucharadas de kétchup, 5 cucharadas de salsa Woschestershire (salsa inglesa), 1 cucharita de paprika, sal y pimienta negra molida.

Cómo hacer Pollo salteado con verduras en salsa BBQ

Para empezar esta receta vamos a cortar el pollo en cuadritos. Cortamos de la misma manera el pimiento, previamente desvenado, así como la cebolla morada. Calentamos el aceite de oliva en un sartén y sofreímos primero la cebolla por unos tres minutos. Agregamos luego el pimiento y el pollo. Sazonamos con sal, pimienta y dejamos en la lumbre medio baja por unos 10 minutos.

Para la elaboración de la salsa BBQ vamos a poner a calentar el caldo de pollo hasta el punto de hervor. Bajamos entonces la lumbre al mínimo y agregamos el kétchup, el azúcar, la salsa Worcestershire, paprika, sal y pimienta. Revolvemos todo muy bien y dejamos en la lumbre, siempre a intensidad baja, por unos 10 minutos. Vertemos entonces la salsa en el sartén con el pollo y dejamos unos 10 minutos a que reduzca la salsa.

Degustación

Te recomiendo degustar este delicioso pollo salteado con salsa BBQ bien caliente y preferentemente recién hecho. Lo puedes acompañar de un arroz blanco o unas pastas a las que podrás agregar la misma salsa BBQ. Un vino tinto ligero o una cerveza podrían combinar muy bien con este plato.

