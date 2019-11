Esta receta de ponche de piña es deliciosa fácil de hacer y se toma en Navidad en Colombia así que manos a la obra y vamos a prepararlo.

Ingredientes: 4 raciones

2 huevos 1 taza yogurt natural 1 tajada piña en su jugo 3 cubos de hielo Azúcar (añadir la cantidad al gusto) Hojas menta (con para decorar) Pasos: 15 minutos Poner todos los ingredientes en una licuadora, batirlos a alta velocidad hasta que veamos que se forma una mezcla homogénea y uniforme. Servimos la mezcla obtenida (el ponche) inmediatamente en copas bonitas o en lo que se prefiera, decorar con hojas de menta.

