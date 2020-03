La pista de hielo de un centro comercial en Madrid va a funcionar a partir de este lunes 23-M como morgue para almacenar cuerpos de fallecidos a causa del coronavirus, indicaron autoridades de la región.

«Se ha empezado a habilitar para tener preparada la instalación cedida en el (centro comercial) Palacio de Hielo (…) para acoger cadáveres, y así poder facilitar el trabajo a los servicios funerarios ante esta situación excepcional», indicó en un comunicado el gobierno regional de Madrid.

La pista de hielo que se utilizará como morgue tiene 1.800 metros cuadrados y en ella se almacenarán los difuntos en féretros cerrados, «considerando que de esta manera se obtendrá el frío necesario para el mantenimiento de los cadáveres» sobre una superficie «de material polimérico» para evitar el contacto con el hielo, según señala un informe de Madrid Salud al que tuvo acceso la agencia Efe.

El recinto comenzará a funcionar como morgue «en las próximas horas».

Se trata de «una medida temporal y extraordinaria encaminada, fundamentalmente, a mitigar el dolor de los familiares de las víctimas y la situación que se registra en los hospitales madrileños», agregó.

La alcaldía de Madrid indicó el lunes 23-M que la empresa funeraria municipal no estaba en capacidad de recibir más cadáveres al no contar con equipos de protección para su personal.

La pista de hielo se ubica cerca de Ifema, un centro de convenciones transformado en un hospital de campaña con 1.500 camas y que podría llegar a acoger 5.500.

España registró 462 fallecimientos adicionales en 24 horas por la pandemia del nuevo coronavirus, llevando el balance total a 2.182 muertos, más de la mitad (1.263) solo en Madrid, según el último parte oficial.

Demasiados muertos por el COVID-19: España usará pista de hielo como morgue was last modified: by

En : Noticias de Europa