Por estas razones prohibieron la Harina PAN en Argentina

La harina PAN de maíz precocida es un producto extraordinariamente popular en Venezuela. Y entre los venezolanos residentes en el exterior. Es el ingrediente básico de las arepas, cachapas y otras recetas muy utilizadas en los hogares de los venezolanos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina.

Informó que en los envases de los productos figuraba la leyenda «libre de gluten». Pese a que eso no había sido autorizado por los organismos reguladores.

«No se puede garantizar la seguridad para la población celíaca»

Las personas celíacas experimentan intolerancia al gluten, una proteína presente en cereales como el trigo. Por lo que su consumo hace que su sistema inmune reaccione provocando daños en el intestino delgado y síntomas como diarrea, pérdida de peso, anemia, cansancio o cambios de comportamiento.

Los celíacos deben evitar a toda costa el consumo de gluten. Por lo que en los últimos años se han generalizado en los estantes de los supermercados productos que se ofertan como libres de esta proteína.

La Anmat señaló en la alerta que emitió sobre la harina PAN es que «el rotulado de los productos enlistados infringe la normativa vigente».

De acuerdo con este organismo, «la denominación de venta, la lista de ingredientes, la tabla de información nutricional. El origen y las leyendas sobre alérgenos difieren de lo oportunamente aprobado por las autoridades sanitarias».

También recomendó a los consumidores que ya hubieran adquirido harina PAN que se abstengan de consumirla, especialmente si son celíacos

La harina PAN es en la actualidad producida por Pancorn, marca propiedad del conglomerado de Empresas Polar, gigante de la alimentación considerado el mayor grupo empresarial privado de Venezuela.

Ha sido durante décadas uno de los productos más exitosos y consumidos en el país. Ya que permitía ahorrarse el engorroso proceso de molienda del grano de maíz, imprescindible para la elaboración de las arepas. La marca y sus productos son para muchos una de las señas de identidad de Venezuela.

Según afirma la página web de Pancorn, la harina PAN se vende en la actualidad en más de 60 países

Fuente BBC

