Las baterías de celulares están construidas con litio,

La tecnología bajo la cubierta de estas baterías, se llama Iones de Litio o también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo.

Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con el poco efecto memoria que sufren​ o su capacidad para funcionar con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido diseñar acumuladores ligeros, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de gran consumo.7​ Desde la primera comercialización de un acumulador basado en la tecnología Li-ion a principios de los años 1990, su uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles y altavoces inalámbricos.

¿Por qué explota la batería del celular?

Las baterías se componen de paquetes formados por cientos de diminutas celdas. En cada una de ellas se produce una reacción química que genera energía o que la almacena durante el proceso de carga. Iones de litio se mueven en un electrolito desde un ánodo a un cátodo (o viceversa), descargando o acumulando la energía en el proceso.

Debido al alto nivel de miniaturización y lo complejo del proceso de fabricación, o por un golpe o una perforación, a veces el ánodo y el cátodo entran en contacto directo y producen un cortocircuito.En este caso, hay riesgo de que la celda se sobrecaliente y expanda, lo que afecta a las adyacentes e inicia una reacción en cadena que produce la explosión.

Cuidado! Por estas razones puede explotar la batería de su celular was last modified: by

En : Móviles