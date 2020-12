Por hurto de material estratégico en la empresa Sidor GNB detiene a dos ciudadanos

Durante labores de patrullaje y resguardo a las instalaciones de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendieron durante diferentes procedimientos a dos sujetos cuando hurtaban material estratégico de la empresa.

El comandante de la Zona N°62 Bolívar General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda informó que cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón, militares de Destacamento N° 625 detuvieron tras acciones de resguardo y patrullaje al ciudadano Luis Antoni Sánchez Bastardo que fue encontrado en las áreas de la Sub-Estación R-8 de la empresa Sidor con siete (07) rollos de cables de diferentes diámetros y medidas que intentaba sustraer de dichas instalaciones.

De igual manera el GB Rodríguez Cepeda indicó que en el área de Planta de Chatarra de la referida empresa fue capturado un hombre quien fue identificado como Jhoan Jesús ***ma ***as cuando pretendía extraer tres (03) sacos plásticos con 80 kilogramos de cobre, un (01) saco con 60 kilogramos de material ferroso (Chatarra).

Ambos casos fueron notificados y puestos a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.

