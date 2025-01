¿Por qué crece el uso de remedios naturales en el cuidado de los perros?

Cada vez más personas optan por comprar aceites de CBD para perros y gatos para aliviar el estrés y la ansiedad en estos animales. Este interés por los productos naturales no es casual, sino fruto de la evolución que está habiendo en el ámbito del cuidado de mascotas, ¿lo has notado? Queremos compartir contigo las razones por las que este tipo de remedios está en auge.

Estrés y ansiedad en mascotas

Hasta hace algún tiempo, el bienestar en los animales de compañía se reducía únicamente a la parte física. Sin embargo, al igual que ocurre con las personas, la salud mental es una parte esencial para su salud en general. De hecho, son las dos caras de la misma moneda y se relacionan entre sí. Ahora, la gente empieza a darse cuenta de esta realidad y se apuesta, cada vez más, por proporcionar un cuidado integral a las mascotas.

En este sentido, cabe destacar el creciente problema del estrés y la ansiedad. Aunque son reacciones fisiológicas totalmente naturales, pueden volverse problema serio si se experimentan con demasiada frecuencia o intensidad.

Cambios en el entorno, falta de rutina, soledad, traumas, ruidos o exposición a situaciones estresantes pueden generar estas respuestas que no solo generan malestar en el animal, también merman su salud física. Es común que los perros y gatos estresados experimenten problemas digestivos y urinarios, debilitamiento, irascibilidad o pérdida de pelo, entre otros.

No es de extrañar que los dueños se preocupen por este problema y quieran dar con soluciones efectivas y respetuosas con el organismo. Es en este contexto donde surgen alternativas como el CBD.

¿Cuáles son los beneficios de comprar aceites de CBD para perros?

El CBD, uno de los principios activos del Cannabis, ha despertado el interés del público debido a sus interesantes propiedades y a que produce mínimos o nulos efectos psicoactivos y no resulta tóxico en los animales.

Entre sus beneficios que explican su popularidad podemos destacar los siguientes:

Proporciona resultados. El CBD actúa en el sistema endocannabinoide del animal y puede ayudarlo a regular aspectos como el sueño, la ansiedad o el estado de ánimo. Así, los perros y los gatos pueden sentirse más tranquilos y relajados.

El CBD actúa en el sistema endocannabinoide del animal y puede ayudarlo a regular aspectos como el sueño, la ansiedad o el estado de ánimo. Así, los perros y los gatos pueden sentirse más tranquilos y relajados. Es seguro. Como ya hemos mencionado antes, se trata de un principio activo que no genera efectos adversos en el organismo, por lo que su uso es seguro y completamente libre de efectos psicoactivos.

Como ya hemos mencionado antes, se trata de un principio activo que no genera efectos adversos en el organismo, por lo que su uso es seguro y completamente libre de efectos psicoactivos. Alternativa natural. Muchos dueños prefieren prescindir de los efectos secundarios de los tratamientos convencionales y buscan otras opciones como el CBD. Esta es una opción más natural para el bienestar integral de las mascotas.

Muchos dueños prefieren prescindir de los efectos secundarios de los tratamientos convencionales y buscan otras opciones como el CBD. Esta es una opción más natural para el bienestar integral de las mascotas. Enfoque holístico. El CBD también se alinea muy bien con la tendencia actual que prioriza el equilibrio emocional y físico.

El CBD lo tiene todo para convertirse en un estupendo aliado porque podría proporcionar alivio en épocas de estrés y mejorar el bienestar general del animal. Sin embargo, para disfrutar de todas sus ventajas, lo ideal es consultar con un veterinario que pueda proporcionar la dosis recomendada en cada caso.

