¿Por qué los agentes comerciales tienen diferentes tipos de cuentas?

Tomando en consideración que las cuentas comerciales son la parte más importante en la vida de los brokers, varios tipos de cuentas, las cuales se diferencian por sus características y condiciones de intercambiar, son ofrecidas en el mercado de divisas. Dependiendo del tipo de comerciante que lo está usando, existen cuentas para usuarios experimentados y no tan proficientes, por ejemplo. Por este motivo, es muy importante tener cuidado al escoger el tipo de cuenta que quiera utilizar para el mercado de Forex.

Los agentes comerciales ofrecen una gran selección de cuentas a sus clientes, así que uno puede elegir según sus preferencias y el nivel de experiencia. Hay para elegir entre diferentes gustos, entre ellos tenemos la cuenta demo, cuenta de centavos de Forex, ECN, cuenta estándar y clásica, junto con la cuenta sin intercambio. Más adelante, veremos cada una de ellas en más detalle.

Cuenta Demo

Comencemos con la cuenta demo trading de Forex, la más básica entre las que existen. Considerando que es gratuita, a los principiantes, generalmente, se les aconseja empezar con ella. De hecho, operando en esta plataforma, un comerciante gana experiencia y obtiene todas las habilidades necesarias para operar en los mercados financieros en el futuro, sin arriesgar absolutamente nada. Por lo tanto, para embarcarse en una carrera comercial, aprovecharse de esta cuenta puede ser muy útil.

Cuenta de centavos de FOREX

Lógicamente, después de la versión mencionada arriba, viene la cuenta de centavos teniendo en cuenta que es la que requiere la menor cantidad de dinero. Es decir, una vez haber obtenido las primeras habilidades comerciales en una cuenta demo, un entusiasta ya puede probar su suerte en un comercio real. Pero aún debe recordar que ya está poniendo en juego su dinero y debe ser consciente de lo que puede pasar, aunque la cantidad apostada sea la más mínima.

Por cierto, cabe mencionar que la cantidad mínima para depositar difiere de un broker a otro, pero normalmente es entre 1 y 10 dólares.

Obviamente, uno no debe esperar altas ganancias aquí ya que la cantidad de dinero depositado es pequeña. Sin embargo, esta versión servirá enormemente para desarrollar la propia técnica o estrategia comercial. Algunos piensan que esta cuenta se parece bastante a la demo. Aunque las similitudes son evidentes, la única diferencia entre las dos plataformas es que las ganancias y pérdidas en la cuenta de centavos, ya están calculadas en dinero real.

La cuenta clásica y estándar

Entre los comerciantes más experimentados, las cuentas que obtienen mallor importancia son aquellas que permiten calcular los objetivos finales para cada usuario. Aparte de esto, también nos encontramos con otros subtipos de cuentas clásica y estándar. Teniendo características relativamente distintas, en general, son ofrecidas a públicos diferentes.

La cuenta ECN

Para aquellos que operan intradía, abriendo operaciones frecuentes y cortas, la cuenta ECN es la más conveniente. Cabe mencionar que esta opción es un poco compleja para comerciantes experimentados, que ya no necesitan la ayuda de los demás.

La cuenta Islámica o sin intercambio

A lo mejor ya sabéis que las cuentas islámicas a veces son referidas como cuentas de divisas sin intercambio, ya que ofrecen condiciones sin intercambio a los clientes que practican la fe musulmana. Según la ley de Sharia, algunas circunstancias en el comercio son inaceptables, por eso los corredores de Forex de hoy en día han decidido introducir un tipo de cuentas completamente nuevo y personalizado. Este formato está disponible con frecuencia en las diferentes páginas web.

Conclusión

Después de haber leído este artículo, ya debéis tener claro porque los brokers tienen diferentes tipos de cuentas a ofrecer. Como ya lo mencionamos anteriormente, las personas se diferencian tomando en cuenta sus diferentes personalidades, gustos, deseos y habilidades. Asimismo, es indispensable tener una amplia selección de opciones en cuentas para que cada uno pueda elegir lo que más le convenga.

Si todavía no ha decidido que cuenta escoger, puede empezar abriendo una versión demo y experimentando con ella, ganará experiencia y habilidades comerciales sin correr el riesgo de perder su capital. A medida que adquiera conocimientos y estrategias, podrá determinar el tipo de cuenta que le será útil en el comercio real. Si aún tiene alguna incertidumbre, o le gustaría obtener más información sobre las diferentes plataformas para invertir dinero, no dude en ponerse en contacto con algún agente comercial.

En: Economía