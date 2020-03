Por tener más de 70 años! En EEUU se negaron a hacerle 3 veces el test a un paciente y muere de coronavirus

En EEUU se negaron a hacerle 3 veces el test a un paciente y muere de coronavirus. Un vecino de 74 años de la ciudad de Lenexa (Kansas, EE.UU.) murió el pasado sábado a raíz del covid-19, luego de que distintos médicos decidieran en 3 ocasiones no realizarle la prueba del coronavirus, alegando que no presentaba síntomas suficientemente claros de la enfermedad, informa New York Post.,pero al parecer esta situación comienza a diseminarse en el país tanto cómo el coronavirus, ya que al no haber suficientes test, los médicos sin decirlo explícitamente realizan un triaje y seleccionan a los más jóvenes para aplicar los test, tal cuál cómo en España estan desconectando a los pacientes de la «tercera edad» de los respiradores porque no tienen suficientes y les pasan los dispositivos a los más jóvenes que según ellos «tienen más probabilidad de vivir».

Dennis Wilson –un antiguo profesor y supervisor escolar que tras jubilarse trabajó realizando espectáculos de magia– enfermó el pasado 12 de marzo, con síntomas de resfriado, y buscó atención médica en una clínica. Sin embargo, los doctores le recomendaron regresar a casa y guardar reposo, escribió su viuda, Joanna, en Facebook.

El anciano visitó otro centro de guardia médica al día siguiente, pero nuevamente fue enviado a casa tras dar negativo en pruebas de gripe del tipo A y B.

El 15 de marzo, Dennis comenzó a respirar con dificultad y una vez más se dirigió a un hospital, donde un examen por fluoroscopio reveló que padecía de neumonía, cuenta Joanna. Y asegura que el médico sospechó que era un caso de covid-19, aunque consideró sus síntomas aún insuficientes para realizarle una prueba de coronavirus.

No fue hasta el día siguiente cuando su estado empeoró a tal punto, que requirió ser derivado a la unidad de cuidados intensivos, cuando a Dennis finalmente le hicieron la prueba del SARS-CoV-2, la cual dio positivo.

El paciente falleció mientras su mujer cumplía con una cuarentena domiciliaria. Tras perder a su marido, Joanna compartió su dolor en otra publicación en línea.

«La batalla ha terminado. Estoy absolutamente devastada», escribió la viuda. Y continuó: «Entré en mi casa sabiendo con seguridad que él jamás volverá a cruzar esa puerta. Y ahora comienzo una nueva cuarentena total, y pienso qué tipo de funeral puedo planear desde casa, sabiendo que podría no suceder durante un largo tiempo».

«Tengo la obligación de desinfectar nuestra casa y pertenencias del covid-19, algo que no estoy segura de cómo hacerlo, ni tengo la energía necesaria para ello», añadió.

En : Insólito