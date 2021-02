Por transportar combustible oculto entre reses, GNB detiene a dos ciudadanos en Bolívar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mediante labores de revisión que mantienen activo en el PAC “La Romana” ubicado en el municipio Caroní, aprehendieron a dos hombres por manejo indebido de alimentos para el consumo humano, transporte y uso indebido de sustancias químicas peligrosas y traslado oculto de motor destinado a la minería ilegal.

El comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda que siguiendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, indicó que efectivos militares del Destacamento N° 625 durante trabajos de revisión y chequeo lograron detectar que el vehículo marca Mack, tipo camión, color Blanco, placas A03AO7D transportaba de manera oculta entre sesenta (60) reses en canales, un (01) motor marca Thermo king, color gris de cuatro cilindros y trescientos cincuenta (350) litros de combustible tipo Diesel distribuidos en 5 bidones plásticos.

Rodríguez Cepeda especificó que los detenidos quedaron identificados como Carlos Eduardo Tomassi Garrido (45) y Luis Josue Infante Tomassi (30).

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público en la entidad para que ejecute las acciones pertinentes sobre el caso.

