“Por última vez” la bachata que une a Eddy Herrera y Frank Reyes

Miami, FL, Febrero de 2022.- (@MinayaPR) El artista dominicano Eddy Herrera se ha dejado seducir por el sentimiento inigualable y el amargue de la bachata y junto a Frank Reyes, uno de los principales exponentes de este género, estrena “Por última vez”.

El tema con letra y música de Eddy, debuta en la radio nacional de la República Dominicana y plataformas digitales “La canción la escribí el año pasado dentro del tiempo de producción de mi disco ‘Libre’, y la hice inicialmente en versión merengue. Después que escuché el sentimiento de la canción a mí se me vino por la mente que esta canción en bachata quedaría mejor que en merengue”, explicó el merenguero.

“Por última vez”, llega acompañado de un video, dirigido por Freddy Vargas y producido por Carlos Mirand, filmado en diversas zonas de la República Dominicana, donde Frank y Eddy se lucen en escena.

“Por el tono de la canción pensé de inmediato en mi amigo Frank Reyes, pensé en su voz y este tema era ideal para interpretarlo junto a él y de inmediato cuando le hice la invitación con mucho cariño me dio un sí”, destacó Herrera.

Bajo la producción musical de Edwin García, uno de los creadores más destacados de su generación, “Por última vez”, invita a los amantes de la bachata no solo a bailar, sino también a disfrutar de una composición con la calidad que siempre ha caracterizado las producciones de Eddy Herrera.

Herrera, siempre se ha destacado por su versatilidad y durante su trayectoria se ha paseado por géneros como la balada, bolero, ranchera y bachata.

