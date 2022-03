¿Porqué algunos países quieren prohibir las criptomonedas?

Las criptomonedas son una moneda alternativa que no está regulada por ninguna autoridad. Incluso si las las criptomonedas fueran ilegales, el mercado para ellas seguiría existiendo en otras partes del mundo.

En este articulo se trata sobre el motivo porque algunos países quieren prohibir las criptomonedas.

La gran revolución de las criptomonedas

Los países que quieren prohibir las criptomonedas han tomado la decisión porque temen que esta revolución disruptiva pueda causar graves daños a sus economías. Incluso algunos países han prohibido el uso de la palabra “Bitcoin” en sus encuestas oficiales para acabar con este fenómeno.

La realidad es que cualquier país podría ocasionar pérdidas a sus economías si decide no permitir ampliar las fronteras digitales de sus bancos. El peso de la autoridad de los gobiernos no basta para eternizarse en contra de este movimiento revolucionario.

Los ciudadanos tienen tanto derecho como el Estado para hacer uso de la tecnología blockchain y hacerlos valer sin remordimientos.

¿Dónde puedes invertir en criptomonedas?

Hoy en día, las criptomonedas se han convertido en una excelente fuente de la inversión. Si estás considerando invertir en criptomonedas, empieza por entender las plataformas que existen en el mercado.

BitiQ soporta una buena comunidad por la calidad de la plataforma y la experiencia de usuario.

Los sentimientos de los ciudadanos ante el Bitcoin

Muchos están preocupados porque las criptomonedas podrían ser utilizadas para el crimen. Hay quienes piensan que el dinero electrónico solo se utiliza para fines que en algún momento incumplen la ley. Los dos miedos principales razones son la falta de control y el lavado de dinero.

No obstante, hay que recordar que para muchos países emergentes económicamente, las criptomonedas constituyen también una fuente de innovación y de crecimiento.

Las criptomonedas se están convirtiendo en una fuente de innovación y progreso económico, y son un indicio opaco de los cambios masivos que están ocurriendo en el mundo.

Es una oportunidad única para hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Esto se debe a que las criptomonedas permiten la posibilidad de hacer negocios en todo el mundo con absoluta facilidad.

¿Por qué algunos países quieren prohibir las criptomonedas?

Muchas naciones, están considerando la posibilidad de prohibir las criptomonedas porque no conocen la legalidad.

Esto puede verse como un intento del imperio del dinero para hacerse cargo de las finanzas y las economías de los países. Algunos países quieren prohibir las criptomonedas para impedir que los inversores financieros no tengan acceso a ellas.

Las criptomonedas han lanzado al mundo hacia un futuro digital, hacia la libertad y hacia la igualdad. Sin embargo, muchos piensan que el sistema financiero no desea perder su control sobre los ciudadanos y quieren prohibir las criptomonedas para mantener su dominio.

Las criptomonedas son una forma rápida, segura y simple de invertir dinero.

Es obvio que el Bitcoin tiene opositores. Sin embargo, en muchos otros países ya lo aceptan como forma de pago legal, manteniendo siempre el proceso transparente, algo que es clave si se quiere superar los anteriores obstáculos con la moneda digital.

En enero de 2022, Vladimir Putin se mostró más a favor de la minería del Bitcoin, indicando que no quieren acabar con el Bitcoin, pero sí regularlo.

Otros países, ya han aceptado el Bitcoin como moneda legal, como Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana o la Unión Europea.

Conclusiones

La mayoría de las personas no han oído hablar de las monedas digitales hasta hace poco cuando el precio de Bitcoin se disparó a mas de 60.000 dólares y comenzaron a surgir otras criptomonedas.

Algunos países que hasta ahora han tenido prohibida la actividad criptográfica, porque se sienten amenazados por esta tecnología. Sin embargo, aunque las criptomonedas aun no están bien reguladas, son una fuente de innovación. Todavía estás a tiempo de formar parte de esta revolución. ¡No te quedes atrás!

