¿Porqué las personas renuncian a sus trabajos?

En un estudio realizado por la red social enfocada al empleo, Linkedin, se pudo conocer a través de la revisión de miles de perfiles de sus usuarios que las principales razones por la que las personas renuncian a sus trabajos son las siguientes:

1.- Poco espacio para crecer: esto sucede porque al profesional no se le da el ánimo o promoción respectiva a su esfuerzo dentro de la empresa para escalar posiciones.

2.- Mal Liderazgo: Sucede a menudo que el Jefe inmediato simplemente nunca está, solo aparece a veces y los profesionales del equipo solo que tienen que resolver siempre los problemas, en ese punto es cuando se preguntan si estan trabajando doble o triple por un sueldo sencillo. Se dan casos en que los Jefes inmediantos llegan al último minuto para hacerse con los honores de la consecución de las metas mientras los profesionales del equipo ven su trabajo lanzado a la basura.

3.- Pésima Cultura de trabajo: Es lamentable pero muchas empresas exigen más de lo que dan como salario, un profesional comienza haciendo sus actividades asignadas y le van sumando más por el mismo sueldo, al final del día solo escucha la frase :»para eso te pagan» o similares..

4.- Falta de Retos: Otra situación que se da muy a menudo es ver oficinas llenas de profesionales con un gran potencial, jugando en el PC en el tiempo de trabajo porque no les asignan actividades relacionadas a su cargo, esto tiene que ver mucho con el punto 2.

5.- Sueldos miserables: es insólito pero en un mundo globalizado donde los profesionales de un país X son iguales o mejores que los del país Y, se les pretende pagar sueldos miserables.

6.- Poco reconocimiento: Un profesional que se esfuerza en hacer su trabajo y no obtiene reconocimiento por el mismo va acumulando decepción por estar en dicho lugar de trabajo y comienza a mirar el horizonte.

