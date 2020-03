¿Porqué mueren más hombres que mujeres por coronavirus?

Desde que comenzó el brote del coronavirus, los científicos han advertido que el patógeno no discrimina por edad, nacionalidad o nivel de ingresos. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a que sí existe diferencia en la cantidad de muertes entre hombres y mujeres infectados por el covid-19.

La tendencia comenzó a percibirse en China, donde un estudio halló que la tasa de mortalidad en los hombres era del 2,8% mientras que entre las mujeres se situaba en 1,7%.

El mismo recuento se ha llevado a cabo en naciones como Francia, Alemania, Irán, Italia, Corea del Sur y España. Un reciente estudio arrojó que el 71% de las personas que han fallecido en Italia por coronavirus son hombres, mientras que los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España muestran que el 52% de los infectados son hombres frente al 48% de mujeres.

«La respuesta sincera es que aún no sabemos la causa de esta diferencia», reconoce Sarah Hawkes, directora del Centro para la Salud Global y de Género (Center for Gender and Global Health) del University College de Londres.

Una de las hipótesis es la cantidad de pacientes fumadores hombres. En China, por ejemplo, fuman alrededor del 50% de los hombres y solo el 2% de las mujeres, lo cual se refleja en el estado de los pulmones y las vías respiratorias, según The Guardian.

Fumar es, además, una de las formas más probables de resultar contagiado por el coronavirus, ya que los fumadores son más propensos a llevarse las manos a los labios e incluso a compartir un cigarrillo infectado.

