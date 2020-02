¡Una Alternativa en Carnavales !

A cinco minutos de la Colonia Tovar, se encuentra la Posada Don Elicio, bajo un ambiente agradable y tranquilo, donde la naturaleza es la principal protagonista. 30 años tiene Posada Don Elicio siendo el escenario perfecto para una ocasión especial. Allí podrás encontrar desde desayuno, merienda y cena, hasta alojamiento, música en vivo los fines de semana y el sitio indicado para hacer tus eventos corporativos.

Don Elicio cuenta con 11 habitaciones mágicas, entre las que se encuentran cuádruplex, panorámicas y la estándar. El toque especial de este recinto es la atención que ofrecen y el reinventarse cada día para brindarle lo mejor al cliente. Además, sus increíbles espacios hacen que la posada se vea diferente a las variadas propuestas que existen en la Colonia Tovar.

esta sera una de las Alternativas para un fin de semana Incluso para estos Carnavales

Para saber más información sobre esta increíble opción en los días libres o feriados, búscalos en Instagram como

@Posadadonelicio o vía WhatsApp 0412-7074094.

Nota de Prensa :

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine.

Posada Don Elicio: un lugar mágico en la Colonia Tovar was last modified: by

En : Última Hora