En EEUU un Enfermero dio positivo a COVID luego de recibir la vacuna de Pfizer

La primera dosis te da cerca de un 50% y necesitas una segunda dosis para llegar al 95%, informó el especialista.

Un enfermero de 45 años dio positivo por Covid-19 en California más de una semana después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer Inc, reportó una filial de ABC News.

Matthew W., enfermero en dos hospitales locales diferentes, dijo en una publicación de Facebook el 18 de diciembre que recibió la vacuna de Pfizer, afirmando a la filial de ABC News que su brazo estuvo irritado un día, pero que no sufrió más efectos secundarios.

Seis días más tarde, el día de Nochebuena, se enfermó tras trabajar un turno en la unidad de la Covid-19, según el reporte. Sintió escalofríos y luego empezó a sufrir dolores musculares y fatiga.

Se hizo una prueba en un hospital y dio positivo por Covid-19 el día después de Navidad, según el reporte.

Christian Ramers, especialista en enfermedades infecciosas de Family Health Centers en San Diego, dijo a la filial de ABC News que esta posibilidad no era inesperada, informó Reuters.

“Sabemos por los ensayos clínicos de la vacuna que se van a necesitar de 10 a 14 días para empezar a desarrollar una protección con la vacuna”, señaló Ramers.

“Creemos que esa primera dosis te da cerca de un 50% y necesitas una segunda dosis para llegar al 95%”, agregó.

