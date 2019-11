Posponen elecciones de LUZ para el jueves 14 de noviembre

A menos de 12 horas de darse inicio al proceso electoral de La Universidad del Zulia (LUZ) para elegir a las autoridades estudiantiles de gobierno y co gobierno, la comisión electoral de LUZ suspende las elecciones pautadas para este 12 de noviembre, argumentando que no están dadas las condiciones para esta actividad por falta de presupuesto.

De manera extraoficial se pudo conocer que a esta hora no existen cuadernos de votación, bolígrafos, papel para imprimir las boletas, aunado a la ausencia del padrón electoral depurado. Una fuente cercana a la Comisión Electoral de LUZ (la cual prefirió mantener el anonimato), indicó que varios decanos de diversas facultades no han enviado las listas de sus alumnos.

“A las subcomisiones electorales no se le han entregado los cuadernos electorales. La Comisión solicitó a la rectora encargada Judith Aular de Durán que fueran aprobados 50 millones de bolívares para la realización de estas elecciones, solicitud que fue omitida por esta autoridad para frenar la realización de este proceso”, aseveró la fuente.

De igual manera, se conoció que tampoco existe presupuesto para la logística de las subcomisiones electorales en las respectivas facultades. “La decana de la Facultad de Ciencias solicitó a la Comisión Electoral la suspensión del proceso antes que fuera anunciado públicamente, esto debido a que la facultad se encuentra cerrada desde el pasado 7 de marzo de 2019 y por lo tanto ahí no hay condiciones para realizar esas elecciones”, acotó.

La fuente informó que de acuerdo a varias reuniones entre dirigentes de la tolda aurinegra (PJ) y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la suspensión de este proceso es para realizar en las próximas horas una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alegando una serie de vicios que se han presentado en la data de estudiantes de la universidad donde aparecen como electores una cantidad considerable de egresados y que sea entonces el máximo tribunal del país el organismo que designe a las nuevas autoridades de LUZ para darle beneficios a los candidatos de la tolda roja y esta asuma el control de LUZ.

Hasta el momento se pudo conocer que el proceso electoral quedó postergado para el día jueves 14 de noviembre.

Joandry Suárez C.

CNP 21.219

