La postemporada de la MLB de 2024 contará con un mes de partidos que se transmitirán en seis canales. Por primera vez, habrá un cambio en la fecha de inicio de la Serie Mundial.

Si las Series de Campeonato de la Liga Nacional y la Liga Americana finalizan antes del 19 de octubre (lo que indicaría que ninguna de las series se extiende más allá de cinco juegos según el calendario actual), la Serie Mundial comenzará el martes 22 de octubre, con un posible séptimo juego el miércoles 30 de octubre.

En ese caso, los días de descanso durante la Serie Mundial serán el jueves 24 de octubre y el lunes 28 de octubre.

La postemporada de la MLB de 2024 se transmitirá en varias cadenas, siendo el encargado de la transmisión de la Serie Mundial.

Todos los partidos en las plataformas TNT Sports, y estarán disponibles para los suscriptores de MLB.TV que cuenten con autenticación a través de un proveedor de televisión de pago participante.

Próximos juegos.

Sábado 5 de octubre

ALDS Juego 1, DET @ CLE, 1 pm ET

NLDS Juego 1, TBD @ PHI, 4 pm

ALDS Juego 1, KC @ NYY, 6:30 pm

NLDS Juego 1, SD @ LAD, 8:30 pm

Domingo 6 de octubre,

Juego 2 de la NLDS, TBD @ PHI, 4 p. m., hora del Este

Juego 2 de la NLDS, SD @ LAD, 8 p. m.

Lunes 7 de octubre,

ALDS Juego 2, DET @ CLE, 4 p. m., hora del Este

ALDS Juego 2, KC @ NYY, 7:30 p. m.

Martes 8 de octubre

LAD @ SD, Juego 3

PHI @ TBD, Juego 3

Miércoles 9 de octubre

NYY @ KC, Juego 3

CLE @ DET, Juego 3

LAD @ SD, Juego 4^

PHI @ TBD, Juego 4^

Jueves 10 de octubre

NYY @ KC, Juego 4^

CLE @ DET, Juego 4^

Viernes 11 de octubre

SD @ LAD, Juego 5^

TBD @ PHI, Juego 5^

Sábado 12 de octubre

KC @ NYY, Juego 5^

DET @ CLE, Juego 5^

Comenzó la postemporada de la MLB de 2024, Calendario de Juegos was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí