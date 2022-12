Precio del dólar en Venezuela para hoy martes 20 de diciembre de 2022.

En precio del dólar en Venezuela amanece subiendo,para hoy de acuerdo al Banco Central de Venezuela ha tenido un alza de 1.04% respecto al día anterior previo a esta publicación.

La divisa norteamericana es referencia para establecer una paridad cambiaria ya que en Venezuela es la moneda más utilizada para comprar bienes y servicios.

De acuerdo con estadísticas presentadas por expertos la moneda norteamericana es más usada que la moneda local el Bolívar para las transacciones diarias debido a que los venezolanos prefieren una moneda fuerte.

En nuestro portal publicamos todos los días al precio del dólar oficial en Venezuela

Asi mismo publicamos el precio diario de la cotización del PETRO, la moneda digital del gobierno venezolano

