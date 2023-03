Precio del EURO en Venezuela para hoy martes 07 de marzo de 2023 ¿Qué hacer comprar o vender?

En precio del EURO en Venezuela amanece subiendo un 0,117 % respecto al día anterior previo a esta publicación.

La divisa oficial de la Unión Europea es referencia para realizar operaciones cambiarias en Venezuela y es una de las monedas fuertes más utilizadas junto con el dólar americano para comprar bienes y servicios.

De acuerdo con estadísticas presentadas por expertos el Euro es menos usada que el Dólar para operaciones pero más usada para el reguardo de valor es decir para ahorro personal en moneda fuerte.

En nuestro portal publicamos todos los días al precio del dólar oficial en Venezuela y puede consultarlo visitando el enlace aquí debajo :

Consejo del día para operaciones el Euro en Venezuela VENDER

